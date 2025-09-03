На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Трамп шутил о «заговоре против США»

Путин: Трамп шутил, говоря о сговоре России, Китая и КНДР против США
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп, говоря о якобы «сговоре» России, Китая и КНДР против американской стороны, шутил. Об этом в ходе брифинга по итогам визита в КНР заявил российский лидер Владимир Путин.

«Президент США не лишен юмора, у меня с ним добрые отношения сложились, мы обращались друг к другу по именам», — рассказал он.

Путин отметил, что за все четыре дня пребывания в Китае никто не высказывал ничего плохого про действующую американскую администрацию. Глава государства подчеркнул, что все собеседники поддерживали его переговоры с президентом США в Анкоридже.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после неожиданных обвинений Трампа заявил, что Москва, Пекин и Пхеньян не строят заговоров против США, у стран нет на это времени и желания. По его словам, Россия взаимодействует с партнерами «во благо, а не против кого-то».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что никаких заговоров нет. Он считает, что Трамп сказал об этом с иронией. Политолог Станислав Ткаченко предположил, что это ответ Трампа на договоренности РФ и КНР в сфере энергетики.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая.

