Путин рассказал, кто должен оценивать работу Уиткоффа

Президент России Владимир Путин заявил, что оценивать посредническую работу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа должен американский лидер, а не он. Выступление Путина на пресс-конференции в Пекине транслируется в Telegram-канале Кремля.

«Оценивать работу помощника президента Соединенных Штатов не моя задача, не мое дело», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналистки, которая упомянула нападки на Уиткоффа в западной прессе.

По словам президента РФ, сейчас с критикой Уиткоффа выступают те, кому не нравится подход Трампа к разрешению ситуации на Украине и стремление достичь урегулирования мирными средствами. При этом он отметил, что спецпосланник Трампа достоверно доносит до российской стороны позицию Вашингтона.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

