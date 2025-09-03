Путин рассказал о возможностях современной медицины

Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую жизнь. Об этом во время брифинга по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сейчас есть множество методов оздоровления и хирургических операций. Глава государства отметил, что в свое время так называнием продлением жизни активно занимался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — добавил Путин.

До этого сообщалось, что российский лидер, председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын во время неформальной беседы высказались о возможности жизни до 150 лет.

По словам китайского лидера, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами.

