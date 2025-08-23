На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский политик усомнился в легитимности Зеленского

Политик Меланшон заявил, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года
true
true
true
close
Denis Thaust/Global Look Press

Основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в своем аккаунте в соцсети X заявил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае прошлого года, и он не может считаться президентом Украины.

Политик подчеркнул, что в случае подписания мирных соглашений возникнет риск их пересмотра, так как преемник Зеленского сможет заявить о его нелегитимности.

Меланшон отметил, что для заключения мирных договоренностей необходим лидер, избранный украинскими гражданами и обладающий полноценным мандатом доверия. Он потребовал вернуть права оппозиционным партиям на Украине, чтобы провести там честные президентские и парламентские выборы.

Срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что украинские власти будут готовы провести «открытые демократические выборы» в стране, когда будет заключено перемирие с Россией.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.

