Путин заявил об отсутствии обсуждений гарантий безопасности Украине в обмен на территории

Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены в обмен на территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Китае, сообщает «Интерфакс».
«Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. Гарантии безопасности — это естественно, и я часто об этом говорю», — сказал глава государства.
По его словам, Россия исходит из того, что любая страна, включая Украину, должна иметь эти гарантии, системы безопасности.
«Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями», — добавил Путин.
30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что основную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины возьмут на себя европейские страны, в то время как Соединенные Штаты окажут им поддержку.
21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.
Ранее посол Украины назвал лучшую гарантию безопасности для страны.