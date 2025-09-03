Сенатор Пушков: настоящие заговорщики против Трампа и США живут в самой Америке

Настоящие заговорщики лично против президента США Дональда Трампа, а также против Соединенных Штатов находятся в самой Америке. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совфеда России Алексей Пушков.

«Дональду Трампу должно быть прекрасно известно: все заговоры против США как нации и против него лично всегда готовились и плетутся и поныне в самой Америке», — подчеркнул он.

2 сентября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп обозначил, что не считает вызовом приезд президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай.

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Москва, Пекин и Пхеньян не строят заговоров против США, у стран нет на это времени и желания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после неожиданных обвинений президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия взаимодействует с партнерами «во благо, а не против кого-то». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что никаких заговоров нет. Он считает, что Трамп сказал об этом с иронией. Политолог Станислав Ткаченко предположил, что это ответ Трампа на договоренности РФ и КНР в сфере энергетики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

