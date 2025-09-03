Суд отказался рассматривать дело главы киноклуба «Ельцин Центра»

Суд вернул протокол о фейках про ВС РФ на главу киноклуба «Ельцин Центра»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул полиции протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, составленный в отношении главы киноклуба «Ельцин Центра» Вячеслава Шмырова. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Свердловской области.

Поводом для протокола стал пост Шмырова в социальной сети, опубликованный в начале 2022 года.

«Суд вернул полиции протокол в связи с тем, что в него вносились должностным лицом изменения без участия и извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, что является существенным нарушением требований статьи 28.2 КоАП РФ», — говорится в релизе суда.

Определение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

О том, что на Шмырева составили протокол о фейках про армию, стало известно 26 августа. За неделю до этого замглавы «Ельцин-центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по этой же статье. Поводом послужил репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

