В Госдуме ответили на угрозы Трампа о смене позиции в отношении России

Депутат Чепа назвал бесполезным давление Трампа на Россию
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Давить на Россию бесполезно. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа занять другую позицию в отношении РФ.

Депутат считает, что Трамп пытается давить на Россию, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Однако Чепа обратил внимание на то, что в мире есть силы, и в первую очередь это Украина, которые не хотят мира.

«Очевидно, он [Трамп] считает, что так будет эффективнее. Я уверен, и мы не раз об этом говорили, что давить на Россию бесполезно», — высказался депутат.

Чепа подчеркнул, что в первую очередь необходимо устранить первопричины украинского конфликта, чтобы избежать его повторения в будущем. При этом он считает, что Украина на данный момент не готова к конструктивным переговорам и не хочет договариваться.

До этого Трамп опубликовал в Truth Social пост с обращением к председателю КНР Си Цзиньпину. Глава Белого дома попросил передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с главой Китая присутствовали на торжествах в Пекине, и заявил, что они якобы «готовят заговор против США».

Ранее в США заявили о неделе, которая «кардинально изменила мир».

