Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине

Политолог Семибратов: в переговорах по Украине нужно учитывать уроки Ялты
close
РИА «Новости»

Договариваться о мире в рамках украинского конфликта России следует на основаниях, которые обеспечат мир и стабильность на десятилетия. Именно такие договоренности были достигнуты на Ялтинской конференции 80 лет назад. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП РУДН), лектор Российского общества «Знание» Евгений Семибратов.

Политолог отметил, что стартовавшая 80 лет назад Ялтинская конференция стала символом нового зарождающегося миропорядка, который обеспечивал стабильность и безопасность всему миру на предстоящие 45 лет.

«Главным признаком сложившейся после окончания Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений стало биполярное противостояние, которое, учитывая некоторые тенденции развития 60-х, 70-х и 80-х годов, например, образование Движения неприсоединения, могло трансформироваться в многополярную систему международных отношений, на пороге которой мы сейчас стоим», — сказал Евгений Семибратов.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытку американцев создать однополярный мир, принципы Ялты гласят: такой способ мироустройства не входит в спектр интересов большинства граждан нашей планеты.

«Говоря о принципах мирного существования и регулирования вооруженных конфликтов, надо основываться на том, что эти принципы должны работать в течение более-менее приличного отрезка времени, который должен исчисляться десятилетиями», — считает эксперт.

По его словам, это не должен быть Версальский мирный договор, который французский маршал Фердинанд Фош называл не миром, а перемирием на 20 лет.

Эксперт подчеркнул, что Ялтинско-Потсдамская система обладала куда большим с точки зрения политической конструкции потенциалом развития и обеспечения глобальной безопасности, чем 45-50 лет, которые она просуществовала.

Форс-мажором этой системы стал распад Советского Союза, уточнил Семибратов.

«Если бы не этот фактор, система могла бы действовать намного дальше», — убежден политолог.

Эксперт уверен, что «у Ялты нужно учиться обеспечивать стабильность и безопасность по всему миру на долгие годы».

«В возможных переговорах по Украине нам следует учитывать уроки Ялты. На пороге принятия судьбоносных решений, о чем, кстати, говорит наше политическое руководство, мы должны обсуждать долгосрочные принципы урегулирования конфликта, которые обеспечат мир на десятилетия. Это не позволят противнику перегруппироваться, как это фактически случилось в рамках Версальско-Вашингтонской системы», — заключил политолог.

4 февраля исполняется 80 лет с начала Ялтинской конференции. Встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных участников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами