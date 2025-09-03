Дугин раскрыл уникальное значение саммита ШОС для всего мира

Будущее всего человечества зависит от России, Китая и Индии. Именно эти страны решат, какой будет следующая эпоха. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин, комментируя прошедший в КНР саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы закладываем в многополярный мир наши собственные представления. В этом и заключается уникальное значение этой встречи (президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. — Газета.Ru») на саммите ШОС», — подчеркнул эксперт.

Что касается президента США Дональда Трампа, он сам способствует формированию многополярного мира, причем вопреки своей воле, считает Дугин.

По его словам, американский лидер мог бы принять новую реальность и отвоевать достойное место для Соединенных Штатов в многополярной системе. Однако вместо этого он выбрал агрессию — нападки на Китай, введение пошлин против Индии, давление на Бразилию, угрозы в адрес БРИКС.

