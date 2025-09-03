Песков рассказал о встрече Путина и Алиева в Пекине

Песков: субстантивного общения Путина с Алиевым в Пекине не было

Субстантивного общения между президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — сказал представитель Кремля.

Как сообщал Baku TV, Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине перед началом парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Лидеры двух стран пожали друг другу руки. Российский президент также кратко поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева, Мехрибан.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.