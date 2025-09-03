На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ поддержал аллегорию Фицо о «жабе на дне колодца»

Захарова: Фицо попал в самую суть, сравнив Европу с жабой на дне колодца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца» в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным в Пекие. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Фицо попал в самую суть, говоря не о несчастном существе, а об узости взгляда на мир. Он имел в виду эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские лидеры», — пояснила Захарова.

По ее словам, западноевропейская политическая верхушка сузила пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку.

«Лидер — это тот, кто ведет за собой, а они могут только утянуть на дно этого колодца», — добавила представитель МИД.

2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Фицо использовал аллегорию о «жабе на дне колодца», чтобы объяснить непонимание странами Евросоюза реальной ситуации в мире.

Ранее Фицо заявил, что передаст Зеленскому послания после встречи с Путиным.

