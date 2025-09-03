На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Испании обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении Газы и Украины

Heinz-Peter Bader/AP

Двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в секторе Газа могут подорвать ее авторитет на мировой арене. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес (на фото), передает The Guardian.

Он подчеркнул, что корни украинского и палестинского конфликтов совершенно разные, но в конечном итоге мир смотрит на Европейский Союз и Запад в целом и задается вопросом, почему западные лидеры придерживаются двойных стандартов, когда речь идет об Украине и Газе.

Санчес назвал реакцию Евросоюза на действия Израиля одной из самых мрачных страниц международных отношений 21-го века. По его словам, в ЕС до сих пор выступали за приостановку стратегического партнерства с Израилем.

В июле Санчес публично поддержал решение президента Франции Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Государства Палестина.

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

Ранее стало известно, что Британия намерена признать Палестину в сентябре.

