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Премьер Испании приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Премьер Испании Санчес приветствовал решение Макрона признать Палестину
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Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес публично поддержал решение Эммануэля Макрона о дипломатическом признании Государства Палестина. В соцсети X он заявил, что Франция присоединится к Испании и другим странам, чтобы «защитить то, что пытается уничтожить Нетаньяху».

«Решение о двух государствах — единственно возможный путь. Вместе мы противостоим разрушительной политике!» — написал Санчес.

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху немедленно осудил шаг французского, назвав его «поощрением террора».

6 июля объединение БРИКС выпустило декларацию, в которой было указано, что сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением.

Ранее сообщалось, что в Италии спецдокладчика ООН по Палестине выдвигают на Нобелевскую премию.

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