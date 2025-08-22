Путин рассказал об обсуждении с США перспектив сотрудничества в Арктике

Российские власти ведут переговоры с Соединенными Штатами о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — сказал Путин.

Он отметил огромные перспективы работы в Арктике для России и подчеркнул, что никто кроме Москвы не обладает подходящими для этого технологиями, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны США.

15 августа на Аляске Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и США увидели свет в конце тоннеля после прихода Трампа.