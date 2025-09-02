На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что США изменят позицию в отношении РФ при одном условии

Трамп: США изменят позицию по России, если саммит на Аляске не даст результата
Сергей Булкин/РИА Новости

США поменяют позицию в отношении России, если саммит на Аляске не принесет результата. Об этом на брифинге в Овальном кабинете заявил американский президент Дональд Трамп.

«У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», — сказал Трамп.

Он не уточнил, какие изменения могут произойти.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на этом саммите был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с успешными переговорами с Трампом.

