Трамп отказался снижать пошлины против Индии

Трамп заявил, что пока не намерен снижать введенные против Индии пошлины

Соединенные Штаты пока не намерены смягчать тарифную политику в отношении Индии и снижать пошлины, введенные против страны. Об этом на брифинге в Овальном кабинете заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о возможном снижении пошлин.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и прочие.

При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства; они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, 8 сентября страны БРИКС проведут встречу, посвященную торговой политике президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Россия может расширить поставки Индии ракетных комплексов С-400.