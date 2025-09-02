На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции выданы ордера на арест Асада и его приближенных

Франция выдала ордера на арест Башара Асада и шести его соратников
РИА Новости

Французский суд выдал ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести высокопоставленных представителей его режима. Об этом сообщает газета La Croix.

Согласно изданию, ордера выданы после 13-летнего расследования по обвинению в «соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности». Поводом стало дело о обстреле сирийской армией пресс-центра в Хомсе в феврале 2012 года, в результате которого не выжили журналисты международных СМИ.

Помимо Асада, ордера выданы против его брата Махера Асада, бывшего директора сирийской разведки Али Мамлюка и начальника штаба армии Али Айюба. Адвокаты называют это решение историческим шагом к будущему судебному процессу во Франции.

В конце июля прокуратура Парижа потребовала выдать новый международный ордер на арест Асада после аннулирования предыдущего кассационным судом 26 июня.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года. Политику тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Второй ордер был выдан в январе 2025 года. Асаду вменили участие в военных преступлениях, а именно ответственность за бомбардировки в Дераа в 2017 году.

Ранее сообщалось, что США отменят санкции в отношении Сирии.

