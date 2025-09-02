Захарова призвала Стубба повернуть штыки против нацистов Украины, как в 1944 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Александру Стуббу «повернуть штыки против нацистов» на Украине, как в 1944 году, комментируя его слова о том, что Финляндия «победила» в войне с СССР. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Если 1944 год «не отпускает» Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского», — написала Захарова.

По ее словам, президент Финляндии может предложить алгоритмы так называемой «победы 1944 года» своим союзникам в Евросоюзе как способ сохранения независимости Украины.

До этого Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сказал Стубб, комментируя договор, подписанный с СССР в 1994-м.

Ранее депутат Чепа посоветовал Стуббу учить историю после слов о победе над СССР.