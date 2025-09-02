На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова дала совет Стуббу после его слов о «победе» Финляндии над СССР

Захарова призвала Стубба повернуть штыки против нацистов Украины, как в 1944 году
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Александру Стуббу «повернуть штыки против нацистов» на Украине, как в 1944 году, комментируя его слова о том, что Финляндия «победила» в войне с СССР. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Если 1944 год «не отпускает» Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского», — написала Захарова.

По ее словам, президент Финляндии может предложить алгоритмы так называемой «победы 1944 года» своим союзникам в Евросоюзе как способ сохранения независимости Украины.

До этого Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сказал Стубб, комментируя договор, подписанный с СССР в 1994-м.

Ранее депутат Чепа посоветовал Стуббу учить историю после слов о победе над СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами