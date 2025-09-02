Суд в Ереване продлил арест архиепископа Микаэла

Суд в Ереване увеличил срок ареста архиепископа Микаэла еще на месяц

Суд в Ереване продлил еще на один месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого подозревают в публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщает ТАСС.

27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей.

Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Архиепископ Микаэл был задержан.

28 августа прокуратура на суде в Ереване ходатайствовала о признании архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к захвату власти. Сообщалось, что самым суровым наказанием по этой статье могут стать пять лет лишения свободы.

Ранее армянская церковь потребовала срочно отпустить архиепископа Микаеля.