На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Ереване продлил арест архиепископа Микаэла

Суд в Ереване увеличил срок ареста архиепископа Микаэла еще на месяц
true
true
true
close
Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Ереване продлил еще на один месяц арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого подозревают в публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщает ТАСС.

27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей.

Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Архиепископ Микаэл был задержан.

28 августа прокуратура на суде в Ереване ходатайствовала о признании архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к захвату власти. Сообщалось, что самым суровым наказанием по этой статье могут стать пять лет лишения свободы.

Ранее армянская церковь потребовала срочно отпустить архиепископа Микаеля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами