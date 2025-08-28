Архиепископа Микаэла хотят признать виновным в призывах к захвату власти

Прокуратура на суде в Ереване ходатайствовала о признании архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к захвату власти. Об этом заявил в ходе заседания гособвинитель Ваан Арутюнян, передает РИА Новости.

«Ходатайствуем признать обвиняемого виновным по статье «публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт», — сказал он.

Сообщается, что самым суровым наказанием по этой статье могут стать пять лет лишения свободы.

Отношения между властями и Армянской апостольской церковью (ААЦ) обострились в мае после того, как премьер-министр Армении Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Архиепископ Микаэл был задержан.

Ранее арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку.