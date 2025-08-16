Армянская церковь потребовала срочно отпустить Карапетяна и архиепископа Микаеля

Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила судебную систему в Армении после продления арестов российского бизнесмена Самвела Карапетяна и главы Ширакской епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна. Ее заявление привел ТАСС.

«Продлив срок содержания под стражей архиепископа Микаеля Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна, суд снова нарушил принципы справедливости и продемонстрировал полную зависимость от правящей политической власти», — сказано в заявлении.

В Армянской церкви считают, что правосудие приобретает карательный характер, а суды становятся инструментом подавления свободы слова и вероисповедания.

«Подобный стиль поведения характерен для тоталитарных систем... Репрессии и информационный терроризм против церкви, духовенства и сторонников церкви не могут заглушить голос совести и справедливости», — подчеркнули в ААЦ.

В церкви добавили, что права арестованных должны быть немедленно восстановлены, незаконное преследование — прекращено, а они должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна на два месяца, а уголовный суд Еревана продлил срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна на 10 дней.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе используя ненормативную лексику. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

Предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали за то, что он вступился за церковь, и это вызвало возмущение армян по всему миру. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, который был лидером манифестантов, требовавших в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали архиепископа Микаэла. Его обвинили в призывах к захвату власти. Сам он назвал обвинения сфабрикованными.

Ранее семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн.