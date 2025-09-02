Европейский журналист прокомментировал ответ канцлера Австрии Медведеву

Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X высказывание канцлера Австрии Кристиана Штокера об отсутствии планов по вступлению страны в НАТО.

Накануне австрийский политик заявил, что вопрос вступления в НАТО для Австрии вообще не стоит, а нейтралитет республики не подлежит сомнению.

«Очень просто, нет НАТО. Все хорошо», — говорится в сообщении.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Комментируя это, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова дать жесткий ответ Австрии в случае ее решения вступить в НАТО. Он напомнил, что ответные меры на военные угрозы безопасности РФ в свое время были приняты против Швеции и Финляндии. Медведев подчеркнул, что для Австрии никто не будет делать исключений.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.