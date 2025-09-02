На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поезд Ким Чен Ына назвали символом «сильной и рассудительной власти»

The Korea Herald: спецпоезд Ким Чен Ына создает образ сильной власти
Pang Xinglei/Pang Xinglei/Global Look Press

Бронированный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына символизирует силу и рассудительность власти. К такому выводу пришла южнокорейская газета The Korea Herald, проанализировав особенности спецсостава.

Как отмечает издание, поезд движется со скоростью около 60 км/ч и оснащен системами спутниковой связи, позволяющими руководить страной.

«Состав спроектирован не для скорости, а для символизма и управления», — пишет газета.

Вагоны оборудованы кабинетом, жилыми помещениями и могут транспортировать бронированный автомобиль.

The Korea Herald подчеркивает, что, в отличие от самолета, путь поезда из Пхеньяна в Пекин занимает более 20 часов, но его медленный ход создает образ твердой власти. Ким Чен Ын использовал этот поезд во время визитов в Китай в 2018-2019 годах и на саммит в Ханой.

Ким Чен Ына, прибывшего 2 сентября на вокзал Пекина, встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

3 сентября Ким Чен Ын будет гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Вместе с ним торжества посетит президент России Владимир Путин.

Ранее в КНДР рассказали, как Ким Чен Ын починил лифт.

