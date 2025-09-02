На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине переквалифицировали дело об убийстве Парубия

На Украине переквалифицировали дело против подозреваемого в убийстве Парубия
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дело против подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия переквалифицировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офис генерального прокурора Украины.

«В уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия изменено ранее предъявленное обвинение. С учетом собранных доказательств правовая квалификация преступления изменена на ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») и ст. 112 («Посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью»)», — сказано в сообщении.

Следственному отделу Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области поручили осуществлять дальнейшее проведение досудебного расследования. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

2 сентября суд во Львове арестовал Михаила Сцельникова, подозреваемого в расправе над Парубием. Мужчина попросил украинский суд, чтобы его обменяли на военнопленного. Сцельников назвал мотивом своего преступления «личную месть украинской власти».

Парубия ликвидировали 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.

Новости Украины
