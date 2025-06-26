Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок

Киевская митрополия Украинской православной церкви (УПЦ) подала в суд на власти Украины из-за постановления о проверке религиозных организаций на связь с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Иск поступил в суд 24 июня. В качестве третьего лица выступает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«На рассмотрение дела назначили судью Алену Кушнову. Она известна тенденциозным решением в иске Киевской Митрополии УПЦ и Почаевской лавры к минкульту», — говорится в публикации.

СПЖ отмечает, что Кушнова до этого признала правомочным так называемый «закон о переименовании», который обязал УПЦ внести в свои уставы упоминание о принадлежности к РПЦ.

26 июня госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести начала проверку связей Украинской православной церкви с Русской православной церковью, что может привести к запрету УПЦ. Как заявил глава службы Виктор Еленский, в случае подтверждения связи церковь получит предписание устранить нарушения. Если требования не будут выполнены, ведомство обратится в суд для прекращения деятельности УПЦ.

Ранее РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей.