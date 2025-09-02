Ушаков раскрыл детали российско-американского диалога

Ушаков: диалог России и США сейчас касается прежде всего Украины

Россия и Соединенные Штаты в данный момент ведут диалог прежде всего по Украине, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано. Об этом «Первому каналу» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он ответил на вопрос, может ли президент России Владимир Путин проинформировать главу Белого дома Дональда Трампа об итогах своей поездки в Китай с учетом развития отношений между двумя государствами.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, преждевременно», — сказал дипломат.

Также Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон запланировали очередной раунд консультаций по украинскому вопросу по линии дипломатических ведомств. По его словам, масса вопросов остается нерешенной.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее стало известно, что Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах переговоров с Трампом на Аляске.