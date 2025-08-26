На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии осудил удары Украины по нефтепроводу «Дружба»

Премьер Фицо: не понимает атак на энергоинфраструктуру, затрагивающую Словакию
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, имея в виду удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба».

В посте политик отметил, что в его стране рады всем, у кого добрые намерения и интересные идеи.

«Плохие намерения мы можем проиллюстрировать, например, недавними военными атаками на жизненно важную нефтяную инфраструктуру Словакии. К счастью, существуют и партнеры, у которых есть позитивные проекты и которые приходят в Словакию», — добавил премьер.

За последние недели венгерские власти трижды сообщали об ударах по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит по территории Украины и снабжает топливом Венгрию и Словакию. В двух случаях прокачка была приостановлена. Украинские удары приходились по станциям и объектам в Брянской и Тамбовской областях России. По данным The Guardian, атаки проводились с использованием беспилотников и реактивных систем HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия пригрозила Украине прекращением поставок электроэнергии из-за «Дружбы».

Новости Украины
