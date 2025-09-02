Фицо рассказал, о чем будет говорить на встрече с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос о недопустимости атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Братислава очень жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру.

«В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — подчеркнул Фицо.

