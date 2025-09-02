На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо рассказал, о чем будет говорить на встрече с Зеленским

Фицо: подниму вопрос о недопустимости атак на энергоинфраструктуру с Зеленским
Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос о недопустимости атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Братислава очень жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру.

«В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — подчеркнул Фицо.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.

