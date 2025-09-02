Христофору: заявление Миллера о газе для Китая говорит о предрешенной судьбе ЕС

Известие о соглашении по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем предрешило судьбу Европы. Об этом в соцсети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — подчеркнул он.

Христофору добавил, что при этом Монголия будет получать выгоду от транзита энергоресурса через свою территорию.

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее акции «Газпрома» резко выросли на фоне подписания меморандума с Китаем.