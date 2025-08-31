На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине

Нардеп Дубинский: Зеленский водит за нос Трампа и намеренно затягивает конфликт
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «водит за нос» американского коллегу Дональда Трампа, затягивая российско-украинский конфликт в целях кражи деньги из оборонного бюджета. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене.

По его словам, с момента последней встречи делегаций РФ и Украины никаких продвижений не случилось, несмотря на согласованные планы по совместной работе трех подгрупп по урегулированию конфликта.

«Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина «выскочить раз на раз» <...> Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации [президента США]», — говорится в сообщении.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский намеренно тормозит начало переговоров о мирном разрешении украинского кризиса, преследуя личные цели, такие как устранение политических конкурентов и сохранение своей власти.

Ранее Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше» нее.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами