Президент Украины Владимир Зеленский «водит за нос» американского коллегу Дональда Трампа, затягивая российско-украинский конфликт в целях кражи деньги из оборонного бюджета. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене.

По его словам, с момента последней встречи делегаций РФ и Украины никаких продвижений не случилось, несмотря на согласованные планы по совместной работе трех подгрупп по урегулированию конфликта.

«Вместо этого, Зеленский в пацанском стиле требует (от президента России Владимира - ред.) Путина «выскочить раз на раз» <...> Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации [президента США]», — говорится в сообщении.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский намеренно тормозит начало переговоров о мирном разрешении украинского кризиса, преследуя личные цели, такие как устранение политических конкурентов и сохранение своей власти.

Ранее Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше» нее.