Аббас готов разделить власть над Газой с международными партнерами

Аббас готов управлять Газой как самостоятельно, так и с иностранными партнерами

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил о готовности ПНА взять на себя управление сектором Газа, подчеркнув, что не исключается возможность привлечения иностранных партнеров к этому процессу. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Аббас уточнил, что ПНА открыта для арабского или иного международного сотрудничества в вопросе управления Газой. При этом он заверил, что ПНА обладает всем необходимым для самостоятельного управления территорией.

Политик вновь обвинил Израиль в противодействии созданию палестинского государства, заявив, что еврейское государство стремится «уничтожить всю Палестину». Он напомнил, что ПНА признала Израиль в 1988 году, однако это не изменило позиции Израиля в отношении палестинской государственности.

В заключение, Аббас подчеркнул намерение добиваться предоставления Палестине статуса полноправного члена ООН.

20 августа израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

22 августа Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над сектором Газа.