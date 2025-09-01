Происходящее сейчас на Украине в том числе является результатом работы по сближению с ЕС, которая велась при президентстве Виктора Януковича. Такое мнение выразил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Так журналист прокомментировал слова Януковича о том, что он целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом. Однако, по его словам, европейцы вели себя «некорректно», не понимая всей сложности экономической ситуации на Украине.

«Происходящее на Украине в том числе и результат этой «работы по сближению» во времена Януковича», — оценил слова экс-президента Рожин.

Внезапное появление Януковича в информационном поле также прокомментировал другой военкор Юрий Котенок.

«Поглядел, поглядел Виктор Янукович как мир без него делят, как в ШОС без него тусуются, да и решил напомнить о себе. Выступил. Не смог молчать в тряпочку», — высказался военкор.

Котенок выразил уверенность, что эта «политическая панихида» приготовлена для ЕС с конкретной целью — просьбой разморозить его активы. При этом военкор считает, что Янукович сам дискредитировал себя, пытаясь быть хорошим и для запада, и для востока. В итоге «попал в раскоряку, был обманут, унижен, изгнан», заключил журналист.

До этого Янукович также высказался о возможном вступлении Украины в НАТО, назвав это решение «катастрофой» для страны и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее на Канарах заметили похожего на Януковича человека.