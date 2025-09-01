На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военкоры оценили внезапное появление Януковича

Рожин: происходящее на Украине в том числе результат действий Януковича
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Происходящее сейчас на Украине в том числе является результатом работы по сближению с ЕС, которая велась при президентстве Виктора Януковича. Такое мнение выразил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Так журналист прокомментировал слова Януковича о том, что он целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом. Однако, по его словам, европейцы вели себя «некорректно», не понимая всей сложности экономической ситуации на Украине.

«Происходящее на Украине в том числе и результат этой «работы по сближению» во времена Януковича», — оценил слова экс-президента Рожин.

Внезапное появление Януковича в информационном поле также прокомментировал другой военкор Юрий Котенок.

«Поглядел, поглядел Виктор Янукович как мир без него делят, как в ШОС без него тусуются, да и решил напомнить о себе. Выступил. Не смог молчать в тряпочку», — высказался военкор.

Котенок выразил уверенность, что эта «политическая панихида» приготовлена для ЕС с конкретной целью — просьбой разморозить его активы. При этом военкор считает, что Янукович сам дискредитировал себя, пытаясь быть хорошим и для запада, и для востока. В итоге «попал в раскоряку, был обманут, унижен, изгнан», заключил журналист.

До этого Янукович также высказался о возможном вступлении Украины в НАТО, назвав это решение «катастрофой» для страны и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее на Канарах заметили похожего на Януковича человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами