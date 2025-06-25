На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Канарах заметили похожего на Януковича человека

Украинская певица Каминская опубликовала фото с похожим на Януковича человеком
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывшая солистка украинской поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с человеком, который похож на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Снимок якобы был сделан на Канарских островах.

«Какие люди на Канарах», — написала певица.

В конце апреля Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Это второй приговор, вынесенный Януковичу на Украине. В 2019 году он был заочно осужден за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны» на 13 лет лишения свободы.

Как рассказывал в 2023 году бежавший в Россию экс-депутат Верховной рады Олег Царев, Янукович живет в Подмосковье и, помимо недвижимости недалеко от Москвы, владеет крупнейшим охотничьим хозяйством в Сочи.

Ранее на Украине заявили, что Янукович не был агентом России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами