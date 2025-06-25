На Канарах заметили похожего на Януковича человека

Бывшая солистка украинской поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с человеком, который похож на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Снимок якобы был сделан на Канарских островах.

«Какие люди на Канарах», — написала певица.

В конце апреля Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Это второй приговор, вынесенный Януковичу на Украине. В 2019 году он был заочно осужден за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны» на 13 лет лишения свободы.

Как рассказывал в 2023 году бежавший в Россию экс-депутат Верховной рады Олег Царев, Янукович живет в Подмосковье и, помимо недвижимости недалеко от Москвы, владеет крупнейшим охотничьим хозяйством в Сочи.

Ранее на Украине заявили, что Янукович не был агентом России.