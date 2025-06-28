Премьер Словакии заявил, что Зеленский его ненавидит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги», что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла.

«Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов (евро. — «Газета.Ru»), когда остановил транзит российского газа», — сказал политик.

Кроме того, Фицо отметил, что возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет носить исключительно символичечкий характер в связи с отсутствием у него полномочий для заключения соглашений. Премьер при этом отметил, что для него «имеет смысл» вести беседы с председателем правительства Украины, и анонсировал следующее заседание кабминов осенью.

26 июня Роберт Фицо в ходе саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что премьер-министр Словакии воспользовался своим правом вето, в связи с чем страны — члены объединения не смогли принять новый пакет рестрикций.

Ранее Фицо скептически оценил новый пакет санкций ЕС против России.