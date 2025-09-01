В Госдуме назвали условие, при котором РФ продолжит «обрастать» новыми регионами

Если Европа будет дальше подстрекать Украину к войне и снабжать ее оружием, то Россия может «обрасти» новыми регионами. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Россия вполне может обрасти другими регионами. Нам ничего не остается делать. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию», — отметил Колесник, комментируя появление на брифинге Генштаба РФ карты, где Одесская и Николаевская области включены в состав РФ.

При этом депутат подчеркнул, что пока не проведены референдумы и пока ничего не включено в состав России, «говорить об этом не о чем».

На брифинге начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту, на которой весь юг Украины, в том числе Николаевская и Одесская области, включены в состав России, а граница проведена по Винницкой и Кировоградской областям.

Как пояснил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, вопрос о вхождении этих областей в состав РФ должны решать местные жители, а на карте обозначена лишь так называемая «зона безопасности», которую надо создать для российского флота на Черном море. При этом он добавил, что контроль над Одесской и Николаевской областями Украины соответствуют целям спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Днепропетровская область может стать регионом России.