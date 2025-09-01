На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ

Депутат Соболев: Одесская и Николаевские области соответствуют целям СВО
true
true
true

Контроль над Одесской и Николаевской областями Украины соответствуют целям специальной военной операции (СВО). Об этом изданию «Подъем» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя появление карты Украины без выхода к морю на брифинге начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Соболев пояснил, что вопрос о вхождении этих областей в состав РФ должны решать местные жители, а на карте обозначена лишь так называемая «зона безопасности», которую надо создать для российского флота на Черном море.

«То есть это территория, которая соответствует целям нашей специальной военной операции, которая сейчас проводится. Эти цели должны быть, безусловно, выполнены», — заявил депутат.

Он добавил, что зону безопасности, а также регионы, которые стали частью России в ходе референдумов, необходимо обезопасить от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого по сети распространилось фото карты, которая висела на стене во время брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. На ней весь юг Украины, в том числе Николаевская и Одесская области, включены в состав России, а граница проведена по Винницкой и Кировоградской областям.

Ранее в США заявили, что Зеленский отверг требования России по Донбассу из-за страха за Одессу.

