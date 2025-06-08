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В Госдуме заявили, что Днепропетровская область может стать регионом России

Депутат Колесник: Днепропетровская область может войти в состав России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что насколько Украина будет угрожать России, настолько будет расти серая зона на ее территории, а Днепропетровская область является составляющей плана по защите России. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал данные министерства обороны о том, что ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область.

Колесник указал, что ВС РФ создают плацдарм по созданию серой зоны. Ее размер будет зависеть от действий руководства Украины, так как атаки БПЛА и другими видами вооружений на российские регионы продолжаются, подчеркнул парламентарий.

«Украинцы отказались от переговоров по территориальному вопросу, а наша армия продолжает наступление по всей линии фронта. Днепропетровская область — это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», — сказал Колесник.

До этого капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия должна наносить регулярные мощные удары по территории Украины, а не совершать «атаки возмездия». По его словам, в ударах ВС РФ должен присутствовать элемент неожиданности, чтобы ВСУ не могли спрогнозировать, когда они будут нанесены.

Ранее на Западе раскрыли, как Россия может ответить Украине за удар по аэродромам.

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