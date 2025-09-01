На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На брифинге главы Генштаба заметили карту с Одесской областью в составе России

Mash: на брифинге Герасимова появилась карта с Одесской областью в составе РФ
true
true
true

В сети распространяется фото необычной карты, висевшей на стене во время брифинга начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова; изображенные на ней Николаевская и Одесская области включены в состав России. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Отмечается, что весь юг Украины на карте обозначен как часть России, а граница проведена по Винницкой и Кировоградской областям.

Брифинг, о котором идет речь, прошел 30 августа. В ходе него Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов.

Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

14 августа министерство общин и территорий Украины внесло Одессу в список территорий, где ведутся или возможны боевые действия.

Ранее в США заявили, что Зеленский отверг требования России по Донбассу из-за страха за Одессу.

