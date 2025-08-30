Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине. Такое мнение в интервью ТАСС выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник (на фото).

По его словам, убийство Парубия может быть связано с тем, что «новые бандеровцы зачищают поляну от старых».

Мирошник утверждает, что Парубий сыграл роль в организации «майдана», проведении государственного переворота и «законодательном оформлении неонацизма на Украине».

Парубия, предположительно, застрелил киллер. Трагедия произошла днем 30 августа во Львове. В политика выстрелили восемь раз. Он скончался на месте до приезда медиков.

54-летний Андрей Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года и в последствии получил награду как «выдающийся участник революции».

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее Зеленский прокомментировал убийство Парубия.