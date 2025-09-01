На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о встрече с Трампом на саммите ШОС

Ушаков: Путин проинформировал зарубежных коллег об итогах встречи с Трампом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС проинформировал многих зарубежных коллег об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]», — сказал он.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Спустя три дня Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза в Белом доме. По его словам, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского.

Визит Путина в Китай
