Политолог: встреча Путина и Моди — привет Трампу

Политолог Минченко: встреча Путина и Моди является ответом на пошлины Трампа
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди демонстрирует высокий уровень доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным и тем самым дает ответ лидеру США Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя проходящий в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, — это «привет» Дональду Трампу», — считает эксперт.

Он также обратил внимание на слова Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года». По словам политолога, это очередная демонстрация тщетности попыток изолировать Россию.

Путин и Моди провели переговоры на полях саммита ШОС. Перед заседанием лидеры коротко побеседовали и обнялись, а на встречу отправились вместе в российском «Аурусе». В автомобиле Путин и Моди беседовали тет-а-тет около часа. Комментируя прошедшую встречу, индийский премьер-министр назвал ее отличной. Президент РФ при этом отметил, что российско-индийское сотрудничество активно развивается. Как на встречу отреагировали в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее норвежский профессор указал на значение фото Путина с Моди и Си Цзиньпином.

