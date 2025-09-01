Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, однако, по его мнению, «сделать это надо было много лет назад».

Глава Белого дома отметил, что сегодня «уже становится поздно».

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно», — написал Трамп.

Американский лидер назвал торговые отношения Индии и США «односторонними», поскольку Нью-Дели поставляет «огромные объемы товаров» Вашингтону, а закупает мало.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.

Ранее в Индии исключили ответные меры на рост торговых пошлин США.