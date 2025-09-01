На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретится с президентами Ирана и Непала

Песков: Путин встретится с президентами Ирана и Непала на полях ШОС 1 сентября
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, встретится с коллегами из Ирана и Непала Масудом Пезешкианом и Рамом Чандра Пауделом на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала», — заявил представитель Кремля.

До этого Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, эти встречи были важными, лидерам «было о чем поговорить».

Президент России прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее эксперт объяснил, как саммит ШОС в Китае отразится на США.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами