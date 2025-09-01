Песков: Путин встретится с президентами Ирана и Непала на полях ШОС 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 сентября, встретится с коллегами из Ирана и Непала Масудом Пезешкианом и Рамом Чандра Пауделом на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала», — заявил представитель Кремля.

До этого Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, эти встречи были важными, лидерам «было о чем поговорить».

Президент России прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

