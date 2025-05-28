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В Германии призвали Украину отказаться от вступления в НАТО

Вагенкнехт: Зеленский ради мира должен отказаться от вступления Украины в НАТО
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Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с Владимиром Зеленским должен поднять тему отказа Украины от вступления в НАТО. Об этом в соцсети X написала лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

«Встреча Мерца и Зеленского должна стать не очередным «саммитом войны», но наконец «саммитом поиска компромиссов». <...> Например, Мерцу следовало бы с Зеленским обсудить отказ от вступления (Украины. — «Газета.Ru») в НАТО», — написала она.

До этого стало известно, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок. Отмечается, что саммит будет короче, чем предыдущие, и по его итогам стороны примут короткую декларацию.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Украине придется отказаться от планов по вступлению в НАТО ради мира.

Ранее в Норвегии призвали НАТО остановить расширение.

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