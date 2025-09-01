На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обратился к школьникам по поводу начала учебного года

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов колледжей и вузов, их родителей и педагогов с Днем знаний. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что «будущее принадлежит активным, умным, образованным и неравнодушным людям, тем, «кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране».

Президент пообещал, что в России будет делаться все для того, чтобы дети имели лучшие условия для получения знаний.

«Чтобы каждый ребенок рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе», — сказал Путин.

День знаний 1 сентября — особый праздник и волнительный день для всех: от первоклассников, только переступающих порог школы, до родителей, с теплотой вспоминающих годы учебы. Это день надежд, новых начинаний и, конечно, ярких поздравлений. «Газета.Ru» собрала к 1 сентября подборку открыток и поздравлений в стихах и прозе.

Ранее эксперт объяснила, почему не стоит назначать 1 сентября датой начала новой жизни.

