Эксперт объяснила, почему не стоит назначать 1 сентября датой начала новой жизни

Со школы у людей вырабатывается привычка — ждать 1 сентября как особого старта. Для многих эта дата ассоциируется с чистой страницей, свежими идеями, новыми целями. Однако по прошествии некоторого времени часто наступает лишь разочарование. На это в беседе с РИАМО обратила внимание практический психолог, создатель центра психологии «Время жить» Наталия Айринг.

«Одна из главных проблем заключается в том, что мы часто уходим в один вектор. Например, в работу — с головой и без остатка. В это время остальные сферы — семья, здоровье, отношения — уходят в минус. И, когда все начинает рушиться, мы бросаемся спасать то, что горит. <...> И так — бесконечные качели: везде не доделано», — сказала эксперт.

Она посоветовала на время остановиться и определить приоритеты по методу трех кругов: первый — критически важные задачи, причем во всех сферах жизни (здоровье, работа, семья и т.д.). Второй круг — важное, но не срочное. Третий — можно делегировать или исключить.

Как отмечала в интервью «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина, феномен «синдрома 1 сентября» у взрослых — это пример того, как глубоко в нашей психике укоренены ритмы, заданные в детстве. Многие годы начало сентября было для нас связано с четким режимом и сменой деятельности. Тело помнит этот стресс, даже если сознательно мы давно не учащиеся. Кроме того, по ее словам, мощное влияние оказывают реклама, массовые мероприятия и разговоры о «начале нового года». Они создают ощущение, что «все начинают с понедельника новую жизнь, а я нет». Это порождает тревогу упущенных возможностей».

