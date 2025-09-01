На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии попросил Трампа обратить внимание на его страну

Президент Кавелашвили призвал Трампа обратить внимание на Грузию
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к американскому коллеге Дональду Трампу призвал его обратить внимание на Грузию. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметил Кавелашвили, президент США уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой. Это вызывает «сожаление» среди грузинских граждан, подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Трамп уже успешно помог «оформить соглашение о мире Азербайджану и Армении, установил активное сотрудничество с властями Турции и даже восстановил партнерство с Владимиром Путиным». Кавелашвили заверил Трампа, что готов лично содействовать цели Тбилиси по восстановлению стратегического партнерства с США, которое было остановлено предыдущей администрацией Джо Байдена.

В обращении Кавелашвили также указал на совпадение ценностей и мировоззрения Тбилиси и Вашингтона, в связи с чем призвал Трампа изменить подход к его стране, не допустив доминирующей роли так называемого «глубинного государства».

До этого генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.

Ранее США впервые не поддержали в ООН территориальную целостность Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами