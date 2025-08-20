На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США впервые не поддержали в ООН территориальную целостность Грузии

США отказались осудить в Совбезе ООН действия России в отношении Грузии
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты впервые за последние 17 лет не присоединились к совместному заявлению нескольких членов Совета Безопасности ООН в поддержку территориальной целостности Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

19 августа в Совбезе ООН состоялось ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны августа 2008 года. Как обычно, оно завершилось без принятия каких-либо документов. После его завершения несколько стран-членов Совбеза выступили с совместным заявлением, в котором назвали «незаконной оккупацией» нахождение российских войск в Абхазии и Южной Осетии «незаконной оккупацией» и поддержали «суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах». Заявление подписали Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. Но США впервые с 2008 года не поддержали принцип территориальной целостности Грузии.

Такая позиция Вашингтона вызвала бурную реакцию среди антиправительственных сил Грузии. Оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в крахе всей внешней политики и в разрушении отношений с «главным стратегическим союзником» — Соединенными Штатами.

8 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим бывшего президента Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства».

В августе 2008 года Грузия начала вооруженное вторжение в Южную Осетию в 2008 году. В эти события была вынуждена вмешаться российская армия. После окончания пятидневных боевых действий Россия признала Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами. Грузия не признает республики отдельными странами и считает территорию «оккупированной».

Ранее посол США в Грузии неожиданно покинула свой пост.

