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В Грузии заявили, что США не должны быть повелителем страны

Каха Каладзе: США должны быть другом Грузии, а не повелителем
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Александр Имедашвили/РИА Новости

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем. Его слова приводит ТАСС.

«Перезагрузка отношений является принципиально важной, потому что, то отношение, которое было в течение долгих лет, категорически неприемлемо — США должны быть нашим стратегическим партнером, другом, а не повелителем», — заявил он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее поздравил главу Грузии Михаила Кавелашвили с отмечавшимся 26 мая в республике Днем независимости. Трамп в поздравительном письме назвал 107-ю годовщину независимости Грузии эпохальной датой в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность. Он заявил, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.

Ранее Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны автомобили.

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